Pavia 25enne ucciso nella notte con una coltellata al collo

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, un giovane di 25 anni è stato colpito con un'arma da taglio nel posteggio dell'Area Cattaneo, a Pavia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 e mezza, lasciando il ragazzo ferito al collo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravi e successivamente è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

L'aggressione alle 3 e mezza di notte nel posteggio dell'Area Cattaneo, dove il ragazzo di origini siciliane era tornato a recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale con gli amici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, 25enne ucciso nella notte con una coltellata al collo Notizie correlate Leggi anche: Omicidio nella notte a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Approfondimenti e contenuti Si parla di: San Martino Siccomario, ubriaco molesto al bar del centro commerciale: arrestato 25enne. Pavia, 25enne di origini siciliane ucciso nella notte: indaga la poliziaPAVIA (MILANO) – Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. Il ... livesicilia.it Omicidio in area Cattaneo a Pavia, 25enne accoltellato a morteIl giovane di origini siciliane stava recuperando l’auto dal parcheggio, poi l’aggressione: è morto in ospedale ... laprovinciapavese.gelocal.it