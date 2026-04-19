Pavia 25enne ucciso nella notte con una coltellata al collo

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, un giovane di 25 anni è stato colpito con un'arma da taglio nel posteggio dell'Area Cattaneo, a Pavia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 e mezza, lasciando il ragazzo ferito al collo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravi e successivamente è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

L'aggressione alle 3 e mezza di notte nel posteggio dell'Area Cattaneo, dove il ragazzo di origini siciliane era tornato a recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale con gli amici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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