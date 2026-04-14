Omicidio nella notte a Ravenna | 29enne ucciso con una coltellata al collo

Nella notte a Ravenna, un uomo di 29 anni di origine senegalese è stato trovato senza vita nei pressi del porto cittadino intorno alle 4. Accanto a lui si trovava un’altra persona ferita, che è stata soccorsa. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le procedure per ricostruire la dinamica dell’evento. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni.

Un morto e un ferito nella notte a Ravenna. Un 29enne di origine senegalese è stato trovato senza vita verso le 4 di notte nei pressi del porto cittadino. La vittima ha almeno una ferita da arma da taglio al collo. Poco lontano è stato trovato anche un 36enne originario del Mali, anche lui ferito con un’arma da taglio. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti che stanno facendo i primi accertamenti sul luogo non escludono l’ipotesi di un litigio sfociato in omicidio. Secondo le prime informazioni, il giovane di 29 anni si trovava sulla pista ciclabile nella zona della Darsena, in via Antico Squero. L’allarme è stato lanciato dalle persone che vivono in alcuni capannoni abbandonati vicino al luogo dove è stato trovato il corpo: alcuni avrebbero sentito delle urla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio nella notte a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata al collo: nelle vicinanze un altro feritoUn uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita nella notte nel quartiere Darsena, vicino al centro di Ravenna, con almeno una... Trovato morto con una coltellata al collo, fermato un 36enne ferito: «È il sospetto omicida». Il caso del 29enne ucciso a RavennaCisse Moussa, 29 anni, di origine senegalese, è stato trovato senza vita nella notte lungo la pista ciclabile di via Antico Squero, nel quartiere... “Siamo distrutti, non doveva finire così ma i ragazzi son stati aggrediti e si sono difesi” Le parole del padre di uno dei ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito dal branco in strada e picchiato fino la morte davanti al figlioletto 11 - facebook.com facebook Trump contro il Papa. L’Ungheria di Magyar. L’omicidio di Massa | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com