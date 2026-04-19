Pavia 25enne ucciso a coltellate dopo una rissa

Un giovane di 25 anni è deceduto questa notte all'ospedale di Pavia dopo essere stato ferito con un coltello durante una rissa avvenuta nel parcheggio di via Nazario Sauro, vicino al centro storico. L'aggressione si è verificata nell'area Cattaneo e ha coinvolto più persone. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le ferite sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è morto questa notte al Policlinico San Matteo di Pavia in seguito alle ferite riportate durante un’ aggressione, avvenuta nel parcheggio dell’area Cattaneo, in via Nazario Sauro, a ridosso del centro storico. L’episodio, su cui sono in corso le indagini della polizia, si è verificato intorno alle 3:30. Subito è stato chiamato il 118. Il giovane, originario della Sicilia ma residente a Pavia da anni, con un lavoro a Stradella, si trovava nel parcheggio insieme a due amici per recuperare l’auto dopo una serata trascorsa in un locale. Secondo le prime ricostruzioni, lì sarebbe avvenuto un incontro con un altro gruppo di persone, da cui sarebbe nata una discussione degenerata rapidamente in violenza, culminata nell’ accoltellamento.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pavia, 25enne ucciso a coltellate dopo una rissa Notizie correlate Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal... Pavia, 25enne ucciso a coltellate in un parcheggio: l’aggressione dopo la serata fuori e il mistero del soccorso ritardatoUna lite improvvisa tra gruppi di giovani è costata la vita a un ragazzo di 25 anni. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: San Martino Siccomario, ubriaco molesto al bar del centro commerciale: arrestato 25enne; Giovane accoltellato a Pavia, il sindaco Palumbo: tragedia che ci lascia svuotati e impotenti. Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataUn ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate a notte fonda in un parcheggio di Pavia. L'omicidio si è verificato al culmine di un litigio ... virgilio.it Orrore a Pavia, 25enne di Favara ucciso a coltellate in un parcheggio (foto)La vittima è Gabriele Vaccaro, 25 anni, di Favara, ucciso a coltellate. Si era trasferito a settembre per lavorare alle Poste ... grandangoloagrigento.it Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L’omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso l facebook Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio x.com