Pavia 25enne colpito al collo con un cacciavite in un parcheggio | morto in ospedale

Nella notte tra il 24 e il 25, un giovane di 25 anni è stato ferito in un parcheggio dopo una lite avvenuta alle 3.30. È stato colpito al collo con un cacciavite e trasportato in ospedale, dove è deceduto nelle ore successive. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’aggressione e cerca eventuali testimoni. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

È stato ucciso con un cacciavite nel parcheggio dell'area Cattaneo, non lontano dal centro storico di Pavia, mentre stava salendo in auto. Il 25enne Gabriele Vaccaro, originario dell'Agrigentino ma da anni residente in Lombardia, è deceduto dopo essere stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico San Matteo di Pavia. L'omicidio, stando al primo resoconto degli inquirenti, sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 di notte., Vaccaro aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto, sarebbe avvenuto il contatto con un altro gruppo di persone vicino alla colonnina del parcheggio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pavia, 25enne colpito al collo con un cacciavite in un parcheggio: morto in ospedale Notizie correlate Pavia, 25enne accoltellato al collo: morto in ospedaleTragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 in area Cattaneo, il grande parcheggio vicino a viale Matteotti a Pavia. Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio; Rapinano il proprietario di casa che li ospita Fermati due giovani; San Genesio, colpisce carabiniere e poi lo investe con il furgone: arrestato un 28enne; Allarme ifantria a Pavia, l’assessore Goppa: No insetticidi, usiamo i batteri per combatterla. Rissa in parcheggio Pavia, muore 25enneUn 25enne è stato accoltellato in un parcheggio ed è morto all'ospedale San Matteo a Pavia. Il giovane è stato aggredito nella notte: con due amici stava recuperando l'auto dopo la serata, nel ... rainews.it Pavia, 25enne perde la vita dopo una lite nel parcheggio: al centro delle indagini le ultime ore della serataLa vicenda del 25enne ha riportato al centro dell’attenzione la fragilità delle situazioni che possono nascere nel giro di pochi istanti dopo una serata tra amici, quando un confronto improvviso può a ... news.fidelityhouse.eu Accoltellato in un parcheggio a Pavia, Gabriele Vaccaro muore a 25 anni: colpito al collo con un cacciavite facebook Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio x.com