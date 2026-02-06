Firenze | fermati tre giovani accusati di tentato furto nel viale Corsica Sorpresi in flagranza dagli agenti Sequestrato un cacciavite

Tre giovani sono stati fermati a Firenze dopo aver tentato di svaligiare un appartamento in viale Corsica. Gli agenti li hanno sorpresi in flagrante mentre cercavano di entrare, e hanno sequestrato un cacciavite che usavano per forzare la porta. La polizia è intervenuta subito dopo la segnalazione di cittadini e ora i tre ragazzi sono in attesa di capire le prossime mosse.

FIRENZE – La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di tre persone giovani, sospette, viste entrare all'interno di un condominio di viale Corsica. A dare l'allarme un residente del condominio che, insospettito, si è affacciato sul pianerottolo udendo dei rumori provenienti dal piano inferiore, riconducibili alla rottura di legno, notando tre sconosciuti. Le Volanti di via Zara, giunte celermente sul posto, hanno fatto accesso allo stabile sorprendendo i tre giovani in flagranza nel tentativo di fare accesso all'abitazione e intenti ad armeggiare sulla porta d'ingresso. Alla vista dei poliziotti, i tre giovani hanno cercato di occultare l'utensile in possesso.

