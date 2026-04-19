A Pavia un ragazzo di 25 anni è stato ferito con un coltello al collo e ha perso la vita in ospedale. L'aggressione è avvenuta in strada, e subito dopo i responsabili si sono allontanati a piedi. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare gli aggressori. La vittima è stata soccorsa dai sanitari, ma le ferite si sono rivelate fatali.

Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 in area Cattaneo, il grande parcheggio vicino a viale Matteotti a Pavia. Un ragazzo di 25 anni, di origini siciliane ma residente a Pavia da molti anni, è stato brutalmente accoltellato mentre recuperava l’auto insieme a due amici dopo una serata in un locale della zona. L’episodio si è verificato intorno alle 3:30. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è trovato di fronte a un altro gruppo di persone con cui, dopo un breve scambio di battute, è scoppiata una lite. Uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha inferto un fendente al collo del 25enne. Le ferite si sono rivelate subito gravissime.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pavia, 25enne accoltellato al collo: morto in ospedale

Notizie correlate

Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale.

Leggi anche: Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedale

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Scout a Pavia, mostra e laboratori per il centenario del movimento; Tre anni di violenze alla moglie Un 50enne finisce in carcere; Morto Luciano Mariano Dal 2018 era presidente della Cr di Alessandria; Terapia anti – Tau e Alzheimer, risultati promettenti della ricerca al Mondino.

Accoltellato nella notte a Pavia, muore un 25enneAggressione in un parcheggio vicino al centro, il giovane ferito durante una lite tra gruppi. Indaga la polizia ... gazzettadelsud.it

Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25enneLa squadra Mobile indaga per omicidio. Il ragazzo, di origini siciliane, aggredito all’interno dell’Area Cattaneo dove aveva posteggiato l’auto. La Squadra Mobile ha acquisito le immagini delle teleca ... ilgiorno.it

Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia. Accoltellato mentre stava recuperando l'auto. Il decesso in ospedale #ANSA - facebook.com facebook

Patrizia("Pavia 3°giorno"),e io di seguito,ti disturbiamo,ma è per un buon motivo:Il suo Bellissimo messaggio per te:“Sono stata a vederti in #GentediFaciliCostumi e sei stato Sorprendente,Bravo e Super!Mi aspettavo @insinnaflavio,ma ti sei superato.Sei x.com