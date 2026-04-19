Pavia | 25enne accoltellato in un parcheggio muore in ospedale

Una notte di violenza si è consumata a Pavia, dove un giovane di 25 anni è stato ferito con un coltello in un parcheggio. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni dell’aggressione.

AGI - Un 25enne è stato accoltellato a Pavia ed è morto in ospedale per le ferite riportate. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa. Teatro del tragico fatto di sangue - si legge sulla stampa locale online - un parcheggio in area Cattaneo alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione il 25enne che era in compagnia di 2 amici, stava recuperando l'auto, quando sarebbe scattata un'aggressione da parte di un altro gruppo di ragazzi. Secondo la 'Provincia Pavese', la vittima è stata identificata. L'uomo sarebbe stato colpito con un cacciavite e sono in corso gli interrogatori degli amici che erano con lui.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pavia: 25enne accoltellato in un parcheggio, muore in ospedale Accoltellato in un parcheggio a Pavia, muore 25enne Notizie correlate Leggi anche: Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedale Pavia, rissa dopo serata in un locale: 25enne muore accoltellato in un parcheggioVerso le 3:30 di notte si è verificata una discussione tra due gruppi di ragazzi, sfociata presumibilmente in una aggressione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio; Investito sulle strisce in via Damiano Chiesa a Pavia; Diciannovenne massacra di botte la compagna in casa a Vigevano: arrestato; Rapinano il proprietario di casa che li ospita Fermati due giovani. Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedaleUn 25enne è morto in ospedale a Pavia per una coltellata al collo. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in un parcheggio vicino al centro cittadino. fanpage.it Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggioIl ragazzo è deceduto in ospedale. L'aggressione da parte di un gruppetto, forse una lite per futili motivi ... adnkronos.com Accoltellato in un parcheggio a Pavia, Gabriele Vaccaro muore a 25 anni: colpito al collo con un cacciavite facebook Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio x.com