Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta | nessun ferito

Questa mattina a Taranto un grosso ramo di pino si è staccato da un albero e è caduto vicino alla scuola Livio Tempesta, in via Lago di Como. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Il vento molto forte ha spezzato il ramo, che si è schiantato al suolo senza causare danni alle persone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Tarantini Time Quotidiano Paura questa mattina a Taranto, dove un grosso ramo di pino si è improvvisamente staccato da un albero ed è precipitato al suolo nei pressi della Scuola Livio Tempesta, in via Lago di Como. L’episodio è avvenuto a causa delle forti raffiche di vento che da ore si stanno abbattendo sulla città e sull’intera provincia. Fortunatamente, al momento della caduta non transitavano né pedoni né veicoli nella zona interessata, e non si registrano danni a persone o cose. Il ramo, di notevoli dimensioni, ha però destato preoccupazione tra residenti e passanti, soprattutto per la vicinanza dell’istituto scolastico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta: nessun ferito Approfondimenti su Livio Tempesta Grosseto, ramo cade sul camion dei rifiuti. Nessun ferito Roma: maltempo, cade pino secolare in via Fori Imperiali, nessun ferito A Roma, nella serata di ieri, un pino secolare è caduto in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Livio Tempesta Argomenti discussi: Il vento fa cedere un ramo di pino e colpisce la tensostruttura, intervento notturno ai campi di Valletta Cambiaso -; Fori Imperiali, crolla un grosso pino: tre feriti. Le immagini; Maltempo: allagamenti diffusi, un grosso pino caduto sulla strada; Roma, il responsabile dell'Orto botanico: Pini caduti? Chiome e radici vanno curate tutti i giorni. Sassari, Santa Maria di Pisa: cade un grosso ramo, a rischio i passantiEnnesimo pericolo nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. Ieri sera è caduto un grosso ramo al suolo, staccatosi dal pino che ormai, insieme agli altri alberi vicini, cresce senza alcuna ... unionesarda.it Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuocoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 19 luglio 2025 – Un grosso ramo di pino si è improvvisamente distaccato dalla pianta ricadendo sulla passerella utilizzata dai pedoni per oltrepassare piazza ... lanazione.it Allenamento congiunto nel pomeriggio per i piccoli dell'under13 in compagnia degli amici della Volley Tempesta Taranto "ASD GS Livio Tempesta"!! Tanto divertimento in campo e fuori... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.