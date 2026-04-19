Paura in corso Amendola auto contro scooter | tre i feriti

Da anconatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, all’incrocio tra via Rismondo e corso Amendola, un incidente ha coinvolto un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili urbani. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

ANCONA – Incidente tra un’auto e uno scooter nel primo pomeriggio di oggi (domenica) all’incrocio tra via Rismondo e corso Amendola. Tre le persone ferite.Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un 23enne, soccorso dai sanitari della Croce Gialla di Ancona e trasportato all’ospedale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Tamponamento a catena fra tre auto e uno scooter: tanti feriti, fra loro tre ragazziniUn tamponamento a catena fra più veicoli richiede l'intervento massiccio dei soccorsi, con un bilancio di sei feriti, anche se non gravi.

Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Ancora paura a Castel San Giovanni, donna pedinata e rapinata in auto; Claudio Amendola svela qual era la sua più grande paura nel tornare con I Cesaroni poi ricorda Antonello Fassari: Tutti abbiamo sentito la sua presenza sul set.

Paura in Corso Amendola. Albero crolla sulle auto. A bordo anche due anziani: Una tragedia sfiorataOre 11.30 o poco più: uno schianto improvviso e un pino rovina in mezzo a Corso Amendola, all’altezza della farmacia Angelini. Centra un’auto in transito e con le fronde arriva a danneggiarne diverse ... ilrestodelcarlino.it

Paura sul Corso: frana un grosso albero, distrugge un muretto e si abbatte sulle autoANCONA - Un grosso albero è crollato sulle auto in corso Amendola, ad Ancona. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il personale del 118 perché in un'auto c'erano delle persone, ma non ci sarebbero ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.