Paura in corso Amendola auto contro scooter | tre i feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, all’incrocio tra via Rismondo e corso Amendola, un incidente ha coinvolto un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili urbani. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

ANCONA – Incidente tra un’auto e uno scooter nel primo pomeriggio di oggi (domenica) all’incrocio tra via Rismondo e corso Amendola. Tre le persone ferite.Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un 23enne, soccorso dai sanitari della Croce Gialla di Ancona e trasportato all’ospedale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Tamponamento a catena fra tre auto e uno scooter: tanti feriti, fra loro tre ragazziniUn tamponamento a catena fra più veicoli richiede l'intervento massiccio dei soccorsi, con un bilancio di sei feriti, anche se non gravi. Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ancora paura a Castel San Giovanni, donna pedinata e rapinata in auto; Claudio Amendola svela qual era la sua più grande paura nel tornare con I Cesaroni poi ricorda Antonello Fassari: Tutti abbiamo sentito la sua presenza sul set. Paura in Corso Amendola. Albero crolla sulle auto. A bordo anche due anziani: Una tragedia sfiorataOre 11.30 o poco più: uno schianto improvviso e un pino rovina in mezzo a Corso Amendola, all’altezza della farmacia Angelini. Centra un’auto in transito e con le fronde arriva a danneggiarne diverse ... ilrestodelcarlino.it Paura sul Corso: frana un grosso albero, distrugge un muretto e si abbatte sulle autoANCONA - Un grosso albero è crollato sulle auto in corso Amendola, ad Ancona. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il personale del 118 perché in un'auto c'erano delle persone, ma non ci sarebbero ... corriereadriatico.it Foggia, 82enne investito in corso Roma Paura stamane in corso Roma, nel pieno centro di Foggia, dove un uomo di 82 anni è stato investito da un’auto. L’anziano è stato trasportato in ospedale, il conducente dell’autovettura si è subito fermato per prestare facebook Paura nel #Torinese per un #incendio divampato in un edificio industriale in via Monginevro, a #Beinasco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei #Vigili del #Fuoco, impegnate a contenere le fiamme e a verificare l’eventuale presenza di persone c x.com