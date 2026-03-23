I carabinieri di Sorrento e di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno salvato un uomo di 48 anni che minacciava di lanciarsi in un burrone. L’uomo, che era scomparso da tre giorni, ha desistito dal suo intento dopo essere stato rassicurato dai militari intervenuti. Il 48enne è stato poi imbragato e portato in sicurezza dai vigili del fuoco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, scomparso da 3 giorni minaccia di lanciarsi in burrone: salvato 48enne

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