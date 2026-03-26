A Casarano le elezioni comunali sono iniziate, con De Nuzzo e Parrotta già impegnati in campagna elettorale. La situazione nel centrosinistra vede Torsello come l’unico candidato ufficiale, mentre il quadro delle altre forze politiche rimane incerto. La campagna si svolge in un contesto di molte variabili, con le decisioni ancora da prendere e pochi nomi certi in corsa.

CASARANO – La partita per le elezioni comunali a Casarano è entrata nel vivo ma con molte incognite soprattutto sul fronte alternativo all’amministrazione uscente. Andiamo con ordine. “La mia candidatura – ha aggiunto – nasce dall’ascolto, dalla fiducia, dalla voglia concreta di realizzare insieme qualcosa di migliore. Non promesse vuote ma presenza, costanza e risultati. Voglio costruire, insieme a voi, una Casarano più vicina alle persone, più giusta e più viva”. Intanto, tra le novità di questa fase, si annovera la nascita di “GenerAzione Casarano”, un movimento lanciato dall’avvocato Luigi Anastasia. Sui social scrive: “Casarano è la nostra casa, la terra che ci ha cresciuti, la memoria delle nostre famiglie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - De Nuzzo e Parrotta già in campo. Rebus centrosinistra: Torsello unico nome

Articoli correlati

Il “campo largo” si divide e un pezzo del centrosinistra sceglie Marco NuzzoCASARANO – Marco Nuzzo, segretario cittadino del Partito Democratico, è il primo candidato sindaco ufficiale alle prossime amministrative di...

Amministrative a Casarano, campo largo in bilico. Nel centrodestra avanza ParrottaNel centrosinistra, il caos è servito e dopo i continui colpi a sorpresa, la situazione sta complicando i piani iniziali col rischio concreto di...

Contenuti e approfondimenti su De Nuzzo e Parrotta già in campo Rebus...

Discussioni sull' argomento De Nuzzo si ricandida, Parrotta in campo. Centrosinistra ancora diviso, ma c’è Torsello; Strade dissestate e piene di buche. A rischio la nostra incolumità, ma nessuno interviene.

De Nuzzo e Parrotta già in campo. Rebus centrosinistra: Torsello unico nomeIl sindaco ha annunciato la corsa verso il secondo mandato ma deve fare i conti con una sfidante dentro l’area del centrodestra. Nasce anche il movimento GenerAzione Casarano mentre le opposizioni c ... lecceprima.it

De Nuzzo si ricandida, Parrotta in campo. Centrosinistra ancora diviso, ma c’è TorselloSe il centrodestra a Casarano ha il suo candidato sindaco, dall’altra parte il quadro è ancora da definire. Ma nonostante ciò sono tre i nomi in campo per le prossime amministrative. Sul fronte del ce ... trnews.it

Tanti auguri al grande Corrado Nuzzo - facebook.com facebook