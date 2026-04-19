Patrizio Bertin alza il tiro | Dobbiamo pensare alla Padova del 2050

Un dirigente cittadino ha espresso l’idea di pianificare lo sviluppo urbano della città fino al 2050. Ha dichiarato di credere ancora nella possibilità di realizzare questo obiettivo e ha avvertito che, in caso contrario, la situazione potrebbe peggiorare significativamente. Le sue parole si riferiscono a intenzioni di lavorare per un futuro migliore, mantenendo un atteggiamento positivo nei confronti del progetto.

«Il sogno? Continuo a credere che possa diventare realtà, anche perché, se ciò non accedesse, c’è il serio rischio che possa diventare un incubo». Il presidente di Confcom Confcommercio Padova, Patrizio Bertin, non manca mai di analizzare le questioni quotidiane che riguardano la città e la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate "Dal governo arroganza del potere”, Gratteri alza ancora il tiro. Nordio lo inchioda"Questo referendum è importante, la parola chiave del mio approccio per contrastare la riforma è stata l'arroganza: io non sopporto gli arroganti... Iran, Trump alza il tiro e ora valuta attacco a Teheran: le possibili mosse del presidente(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l’Iran dopo che le discussioni preliminari tra...