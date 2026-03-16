Il sostituto procuratore ha commentato pubblicamente l'importanza di un referendum, sottolineando che l’arroganza rappresenta il principale problema nel contrasto alla riforma, secondo le sue parole. Il ministro della Giustizia ha risposto all’affermazione, evidenziando un contrasto tra le posizioni dei due. La discussione si è concentrata sulla questione del potere e del modo in cui viene esercitato.

"Questo referendum è importante, la parola chiave del mio approccio per contrastare la riforma è stata l'arroganza: io non sopporto gli arroganti nella mia vita". E' quanto ha detto il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, durante il suo intervento sul palco del teatro Diana, a Napoli, durante l'iniziativa sul referendum 'Giusto dire No'. "C'è un pacchetto che il Governo blinda, va in Parlamento dove non cambia una virgola. Dico io, almeno fate una finta. Per me questa si chiama arroganza del potere. Così la riforma viene approvata e per meno di 40 magistrati noi cambiamo 7 articoli della Costituzione come se fosse un decreto legge, come se fosse il decreto Caivano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Dal governo arroganza del potere”, Gratteri alza ancora il tiro. Nordio lo inchioda

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