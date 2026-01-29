Il presidente americano Donald Trump sta considerando un attacco contro l’Iran. Dopo colloqui falliti tra Washington e Teheran sulla limitazione del nucleare e dei missili, Trump ha deciso di alzare la pressione. Ora si studiano le mosse da parte degli Stati Uniti, che potrebbero portare a una escalation nel Golfo. La situazione resta tesa e in evoluzione.

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l’Iran dopo che le discussioni preliminari tra Washington e Teheran sulla limitazione del programma nucleare del Paese e sulla produzione di missili balistici non hanno portato progressi. A scriverne è la Cnn, che cita fonti a conoscenza delle discussioni interne all’amministrazione americana. Ieri Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: “Si spera che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo equo e giusto – SENZA ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump alza il tiro e ora valuta attacco a Teheran: le possibili mosse del presidente

Approfondimenti su Teheran Iran

Le proteste in Iran continuano a intensificarsi, con una repressione che ha già causato centinaia di vittime e migliaia di arresti.

L'Iran ha segnalato di essere in fase di valutazione di possibili azioni contro basi americane, secondo quanto comunicato dagli Stati Uniti.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Ultime notizie su Teheran Iran

