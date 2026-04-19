Paternò cavalla uccisa sulla 121 | caccia al conducente senza microchip

Nella notte tra ieri e oggi, lungo la strada statale 121 nella zona di contrada Schettino, a Paternò, una cavalla è stata investita e uccisa. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il conducente coinvolto, ma al momento non sono stati trovati microchip sull’animale. La scena è stata dietrofrontata da diversi testimoni presenti sul posto.

Un violento impatto lungo la statale 121 ha causato la morte di una cavalla nella zona di contrada Schettino, a Paternò, intorno alla mezzanotte di questa notte. L’animale, colpito da un veicolo in movimento, è deceduto sul posto a causa delle gravissime lesioni subite durante lo scontro. Indagini sul territorio e difficoltà nell’identificazione. Le autorità locali, composte dai carabinieri e dalla polizia locale, sono immediatamente intervenute nel luogo del sinistro per avviare i rilievi necessari. Gli inquirenti stanno lavorando per individuare il mezzo responsabile della collisione, mentre i soccorsi, giunti sul sito poco dopo l’incidente, hanno potuto constatare solo il decesso dell’animale, già in condizioni irreversibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paternò, cavalla uccisa sulla 121: caccia al conducente senza microchip Notizie correlate Cavalla travolta e uccisa sulla strada statale 121: accertamenti in corsoUna cavalla è morta dopo essere stata investita da un veicolo lungo la strada statale 121, in contrada Schettino, a Paternò. Misterbianco, in gara i lavori sulla rampa della statale 121 Paternò-CataniaLa struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha finanziato a Misterbianco i lavori sulla rampa di uscita dalla strada statale 121...