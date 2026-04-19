Recenti indiscrezioni di mercato suggeriscono un possibile interesse del Barcellona per Rafael Leão, attaccante del Milan. Questa notizia è stata discussa da esperti come Pastore e Biasin, che hanno analizzato la situazione senza confermare ufficialmente eventuali trattative. Attualmente, Leão rimane un giocatore del club rossonero, e non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un trasferimento imminente.

Si continua a parlare del possibile futuro di Leão, con alcune voci che vorrebbero il portoghese al Barcellona (qui cosa dicono sui social) come possibile rinforzo nel caso in cui Rashford non dovesse restare. Di queste indiscrezioni hanno parlato anche durante 'L'ascia raddoppia' podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. "Si per fare panchina. Yamal e Raphinha sono abbastanza solidi. Per il modo in cui gioca il Barcellona, credo sia la squadra perfetta per Leão, perché non deve difendere, non ha compiti difensivi. Giocherebbe esterno con il solo compito di andare in attacco. Quasi, quasi è un'idea sensata. Chiaro che è un giocatore che deve essere un po' riprogrammato dal punto di vista dell'atteggiamento fuori dal campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pastore sicuro: “Il Barcellona una squadra perfetta per Leão”

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