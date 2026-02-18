Buscaglia è sicuro | Il Milan è una squadra destinata a non perdere Lavoro psicologico impressionante

Ricky Buscaglia ha spiegato che il Milan non perde mai, perché il team ha subito un lavoro psicologico molto intenso. La squadra sembra più forte e concentrata, grazie anche alle strategie mentali adottate dall’allenatore. Buscaglia ha osservato che questa preparazione si vede in campo, specialmente nelle ultime partite.

In attesa del ritorno in campo del Milan contro il Como di Cesc Fabregas, i rossoneri si trovano a 8 punti di distanza dall'Inter capolista. Domani sera, in caso di vittoria, i rossoneri accorcerebbero a -5 dai nerazzurri. A proposito del Milan e delle sue ambizioni, si è espresso ai microfoni di 'DAZN' il telecronista Ricky Buscaglia. Ecco, di seguito, le sue parole al programma '4-3-2-1'. "Occhio che se il Milan vince, voglio sentire Allegri parlare ancora di Champions League. Lo farà ancora per i mind games, per scaramanzia o quello che vuoi. Conte lo disse anche: blindata la Champions League ora si va a fargli sputare sangue". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Buscaglia è sicuro: "Il Milan è una squadra destinata a non perdere. Lavoro psicologico impressionante" Milan, Allegri tranquillizza l'ambiente: "Un momento brutto non fa perdere il valore della squadra"In vista della partita contro il Como, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha condiviso un messaggio di tranquillità. Di Napoli sicuro: "Milan nella lotta Scudetto? Allegri sta andando oltre il valore della squadra"Durante la trasmissione 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha commentato la situazione del Milan guidato da Massimiliano Allegri.