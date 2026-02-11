Milan Pastore | Se il derby si giocasse domani in attacco metterei Nkunku e Leao

La squadra rossonera si prepara per un possibile derby domani. Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, dice che se il match si giocasse subito, in attacco metterebbe Nkunku e Leao. La sua opinione si basa sulle ultime prestazioni dei giocatori e sulle scelte tattiche di Pioli. I tifosi aspettano con ansia di conoscere le prossime mosse della squadra.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista ha toccato varie tematiche legate al mondo Milan, ma ha anche voluto rispondere ad una domanda molto importante: con chi giocheresti in attacco? Ecco, di seguito, le sue parole: "Bisogna per forza partire dalla condizione atletica. Ti direi Leao-Pulisic, ma nessuno dei due sta bene da diverse partite. Quindi è chiaro che non è questa. Mi sembra invece in ottime condizioni Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In attesa di Roma-Milan, si delineano le probabili formazioni di Gasperini e Allegri per la 22ª giornata di Serie A.

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Pisa con buone notizie dall’infermeria.

