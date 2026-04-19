Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un acceso scontro tra due figure pubbliche, con insulti e accuse reciproche. Una delle persone ha detto all’altra che tradiva la destra, mentre l’altra ha risposto esprimendo dispiacere per la famiglia di uno dei contendenti. L'incidente ha visto protagonisti due ex alleati politici coinvolti in una discussione molto accesa, con frasi offensive e reciproche accuse.

“Lei non sta facendo altro che tradire la destra”, “Mi dispiace per sua moglie, per le sue figlie e per tutte le donne che le sono accanto”: botte tra orbi tra Francesca Pascale e Rossano Sasso in diretta televisiva. Il deputato passato di recente dalla Lega al Movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e l'ex compagna di Silvio Berlusconi nonché attivista per i diritti civili, si incontrano e si scontrano nel salotto televisivo Omnibus su La 7. Il tema naturalmente è politico ma ben presto la conversazione tra i due si trasforma in una gazzarra in cui i due non si sono scambiati di certo parole d'affetto. Inizia Sasso: “Una destra...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pascale-Sasso, rissa senza precedenti: “Tradisce la destra”, “Mi dispiace per sua moglie”

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