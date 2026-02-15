Inter-Juve e la rissa senza precedenti nel tunnel Spalletti-Chiellini | Non esiste

Durante il derby d’Italia a San Siro, un alterco nel tunnel tra Spalletti e Chiellini ha attirato l’attenzione di tutti. La causa è stato un fallo non sanzionato che ha scatenato una rissa tra i giocatori delle due squadre, con alcuni atleti che sono intervenuti per dividere i colleghi. La partita si è conclusa con l’Inter che ha vinto 3-2 contro la Juventus, in una sfida segnata anche da un episodio arbitrale molto discusso.

Nel derby d'Italia a San Siro, l'Inter ha battuto la Juventus per 3-2 in una partita ad alta tensione, condizionata pesantemente da un episodio arbitrale controverso. Al 42' del primo tempo, con il punteggio sull'1-1, l'arbitro Federico La Penna ha espulso il difensore bianconero Pierre Kalulu per doppia ammonizione: il secondo giallo è arrivato per un presunto fallo su Alessandro Bastoni, giudicato da molti un contatto minimo o inesistente, con il difensore nerazzurro accusato di aver simulato accentuando la caduta. Kalulu, incredulo, ha chiesto invano l'intervento del VAR (non previsto dal protocollo per le doppie ammonizioni), mentre Bastoni ha esultato platealmente per la decisione.