Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene | un 52enne ferito

Nella notte si è verificato uno schianto sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene. Un uomo di 52 anni, residente a Colzate, è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dell’auto durante un sorpasso. L’incidente ha causato un urto contro il guardrail e un’altra vettura, lasciando l’automobilista con ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

L’INCIDENTE. L’uomo, residente a Colzate, avrebbe perso il controllo dell’auto dopo un sorpasso: urto contro il guardrail e un’altra vettura. Trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII, illesi gli altri coinvolti. Un incidente stradale è andato in scena durante la notte tra il 27 e il 28 febbraio, attorno all’1.20, lungo la statale 671 della Valle Seriana, sul confine tra Gazzaniga e Cene. Due le auto coinvolte, con il bilancio di un ferito, un 52enne residente a Colzate e trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stando ad una prima ricostruzione, pare che il 52enne fosse diretto verso Clusone e abbia... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene: un 52enne ferito Incidente stradale nella notte sulla Statale 36: ferito un 27enneUno schianto stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 36, all'altezza dello svincolo in uscita che collega la... Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazioneAll'esercitazione, coordinata dalla Prefettura del Vco, hanno partecipato i vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118, la Croce rossa, i... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Schianto. Temi più discussi: Trani, schianto nella notte sulla strada per Barletta: morto un 32enne, feriti due giovanissimi; Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene: un 52enne ferito; Auto si ribalta sulla 131 a Sestu: cinque feriti, due in codice rosso; Incidente stradale nella notte a Trani: morto 32enne. Feriti due giovani baresi. Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene: un 52enne feritoUn incidente stradale è andato in scena durante la notte tra il 27 e il 28 febbraio, attorno all’1.20, lungo la statale 671 della Valle Seriana, sul confine tra Gazzaniga e Cene. Due le auto coinvolte ... ecodibergamo.it Incidente nella notte a Castellammare di Stabia: auto si ribalta dopo l’impatto con un camion dei rifiutiSchianto nella notte in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia, dove un’automobile ha perso il controllo andando a collidere contro un camion della nettezza urbana. agro24.it Schianto mortale a Calco, in 300 per l’addio a Bonfanti La comunità di Perego si è riunita per l’ultimo saluto a Francesco Bonfanti, deceduto nel tragico scontro lungo la provinciale 342 a Calco. Indagini in corso per chiarire le responsabilità dell’incidente costa facebook Autostrada A1, schianto nella notte nel Modenese: un morto e tre feriti x.com