Alla vista della gazzella dei Carabinieri cambia subito senso di marcia era evaso dagli arresti domiciliari

Il 19 febbraio, a Cesenatico, un uomo di 33 anni, cittadino polacco, ha tentato di scappare alla vista di una gazzella dei Carabinieri. L’automobile ha cambiato improvvisamente direzione, segnalando un possibile tentativo di fuga. I militari hanno subito bloccato il veicolo e arrestato il conducente, che era agli arresti domiciliari e si trovava sotto sorveglianza. La fuga è durata pochi secondi, ma è bastata per scatenare l’intervento immediato delle forze dell’ordine. L’uomo ora si trova in caserma.

Il 33enne sarebbe dovuto rimanere all'interno del suo domicilio di Savignano sul Rubicone, dal quale invece si era allontanato senza alcuna autorizzazione La notte del 19 febbraio, i carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 33enne cittadino polacco, accusato di essere evaso dagli arresti domiciliari. I militari lo hanno trovato alla guida della propria auto (per le vie del centro di Cesenatico), a insospettirli in fatto che alla vista della gazzella dei carabinieri, ha cambiato repentinamente senso di marcia tentando di darsi alla fuga. Immediatamente fermato, è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (disposta dal tribunale di Forlì in relazione a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi a Cesena nell'ottobre dello scorso anno).