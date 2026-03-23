Fiumicino droga e violazioni dei domiciliari | due arresti dei carabinieri

Fiumicino, 23 marzo 2026 – A Fiumicino i carabinieri hanno arrestato due uomini nell’ambito di controlli mirati sul territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo arresto riguarda un 49enne romano, fermato dai militari nel corso di un controllo in via Volga. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato trovato in possesso di 17 dosi di crack, 3 dosi di hashish e 230 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. Per il 49enne erano stati disposti i domiciliari, ma nel corso di una successiva verifica i carabinieri non lo hanno trovato in casa. A seguito dell’accertata violazione della misura cautelare, la Procura ha richiesto e ottenuto un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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