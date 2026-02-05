Il Como si conferma una delle squadre più solide in Serie A, grazie alla difesa di ferro e a Butez. Il portiere, con dodici clean sheet, è diventato il miglior portiere del campionato, superando anche Sommer e Provedel. Solo la Roma ha subito meno gol, ma il contributo di Butez e della linea difensiva è evidente e fa la differenza in questa prima parte di stagione.

Lo zero a zero con l’Atalanta ha lasciato l’amaro in bocca al Como per il rigore sbagliato da Nico Paz nel recupero. Ma anche una bella nota positiva, il dodicesimo clean sheet in campionato che porta la squadra di Fabregas da sola in cima alla classifica delle partite finite con la porta inviolata. Dietro al portiere francese Jean Butez, titolarissimo biancoblù con nemmeno un minuto saltato, ci sono l’interista Yann Sommer e Ivan Provedel della Lazio con 11 clean sheet. Seguono in doppia cifra il milanista Mike Maignan e Mile Svilar della Roma, entrambi a dieci. Il Milan di Allegri però è uscito undici volte con la porta inviolata contando anche la partita giocata da Terracciano da titolare a Udine, vinta per 3-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, difesa di ferro e super Butez: con dodici clean sheet è il migliore in Serie A

