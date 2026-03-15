Juventus vittoria a Udine con clean sheet e Boga

Da ilprimatonazionale.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Udinese in trasferta, mantenendo la porta inviolata. Durante la partita, Boga ha segnato il gol decisivo, contribuendo a portare a casa i tre punti fondamentali per la classifica. La squadra ha mostrato solidità e compattezza, riuscendo a ottenere un risultato importante in un match difficile.

Juventus, vittoria fondamentale a Udine: 1-0 con solidità e clean sheet La Juventus vince 1-0 in casa dell’Udinese e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions, confermando una prestazione di grande maturità e compattezza.Solidi, compatti tra le linee, con pochissimi rischi concessi e grande reattività in avanti. Controllando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vittoria a udine con clean sheet e boga
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, vittoria a Udine con clean sheet e Boga

Articoli correlati

Juventus-Cremonese (lunedì 12 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per gli uomini di SpallettiLa Juventus è in piena corsa per la Champions League e non vuole assolutamente sbagliare il primo turno del girone di ritorno, nel quale attende la...

Juventus-Cremonese (lunedì 12 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per gli uomini di SpallettiLa Juventus è in piena corsa per la Champions League e non vuole assolutamente sbagliare il primo turno del girone di ritorno, nel quale attende la...

Una selezione di notizie su Juventus vittoria a Udine con clean...

Temi più discussi: Juventus a Udine per il quarto posto; La preview di Udinese-Juventus; Pronostico Udinese-Juventus quote analisi 29ª giornata Serie A; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...

Boga ancora decisivo, la Juve supera Roma e Como e si prende il 4° postoLa 29a giornata consegna la vittoria della conferma alla Juventus, che dà seguito al successo sul Pisa e riesce a espugnare un campo molto ostico. In casa dell'Udinese, Spalletti opta per il falso nue ... msn.com

Udinese-Juve diretta Serie A: Boga regala vittoria e zona Champions a Spalletti LIVESpalletti e il gol annullato a Conceiçao: Per me è buono Sempre a Dazn, Spalletti ha chiarito la sua posizione sul gol annullato a Conceiçao nella ripresa: Stasera la partita dal punto di vista di ... corrieredellosport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.