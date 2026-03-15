juventus vittoria a udine con clean sheet e boga

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Udinese in trasferta, mantenendo la porta inviolata. Durante la partita, Boga ha segnato il gol decisivo, contribuendo a portare a casa i tre punti fondamentali per la classifica. La squadra ha mostrato solidità e compattezza, riuscendo a ottenere un risultato importante in un match difficile.

Juventus, vittoria fondamentale a Udine: 1-0 con solidità e clean sheet La Juventus vince 1-0 in casa dell’Udinese e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions, confermando una prestazione di grande maturità e compattezza.Solidi, compatti tra le linee, con pochissimi rischi concessi e grande reattività in avanti. Controllando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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