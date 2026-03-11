La Gas Sales Piacenza ha perso la partita al PalaPanini contro la Valsa Group, che si è conclusa con una sconfitta per i padroni di casa. La squadra emiliana aveva iniziato bene, vincendo i primi due set, ma ha poi ceduto nel terzo, non riuscendo a mantenere il vantaggio. La Valsa ha trovato il servizio decisivo, portando a casa il risultato.

La Gas Sales Piacenza è uscita molto delusa dal match del PalaPanini, consapevole di aver avuto una grande occasione per invertire subito il fattore campo, non riuscendo a concretizzarla soprattutto nel terzo set, quando avanti 2-0 era anche partita meglio e la Valsa Group sembrava alle corde. "Giocare a Modena non è certo facile – le parole del coach Dante Boninfante –. Eravamo stati bravi a costruirci un buon vantaggio vincendo i primi due set, ma quando Modena ha iniziato a battere bene siamo andati sotto. Questa partita può essere una bella lezione, al tie break abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate al meglio". Boninfante si riferisce al vantaggio di un break creato da Gutierrez e poi anche al match point avuto sul 14-15, anche se nella fattispecie è stata fredda e concreta Modena ad annullarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Valsa ha trovato il servizio. E noi siamo andati sotto"

