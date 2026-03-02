Per la miseria loro esultano per il pari e noi dobbiamo essere depressi? Siamo 4 punti avanti | parla Gasperini

L'allenatore della squadra ha commentato il risultato della partita, sottolineando che la squadra è a quattro punti di distanza e che, nonostante il rammarico per il pareggio, non bisogna lasciarsi andare alla depressione. Ha osservato che i giocatori avversari hanno esultato come se avessero vinto, mentre lui ha invitato a mantenere la calma e a guardare ai punti in classifica senza drammi.

Così Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio per 3-3 tra la Roma e la Juventus. Un pareggio in cui i giallorossi hanno tanto da recriminare, considerando che al 78esimo erano in vantaggio di due gol, sul 3-1. "Animo, non si risolve ora, te la devi giocare fino alla fine. Ora non puoi andare in depressione per un pari del genere, forza eh, una squadra che gioca così deve essere soddisfatta.

Gasperini in conferenza: “Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione?”Gian Piero Gasperini difende la Roma dopo la rimonta subita dalla Juventus e in conferenza stampa afferma: "Loro hanno esultato come se avessero...

