Moviola Torino Bologna | brivido VAR sul pari di Vlasic Fourneau grazia Zortea e Odgaard nel finale gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Torino e Bologna, il VAR ha intervenuto per annullare un gol di Vlasic, creando tensione tra i tifosi. La decisione ha influito sulla dinamica del match, che si è concluso con una vittoria importante per il Bologna. Nel finale, l’arbitro Fourneau ha deciso di non sanzionare due falli su Zortea e Odgaard, sollevando alcune polemiche. La gara, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526, è stata caratterizzata da numerosi episodi controversi e pause continue.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Conferenza stampa Di Francesco pre Cagliari Lecce: «Dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada, noi non giochiamo col 4-3-3 ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Torino Bologna: brivido VAR sul pari di Vlasic. Fourneau grazia Zortea e Odgaard nel finale, gli episodi dubbi del match Moviola Napoli Sassuolo, Fourneau promosso: gli episodi dubbi del match La moviola di Napoli Sassuolo analizza gli episodi controversi del match del Maradona, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. Moviola Bologna Parma: Collu agli straordinari, VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato. Gli episodi dubbi del match Durante la partita tra Bologna e Parma, l’arbitro Giuseppe Collu ha passato molte ore davanti alla moviola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Moviola Bologna Parma | Collu agli straordinari VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato Gli episodi dubbi del match. Torino Bologna 1-2: segna Castro e Italiano torna alla vittoria! Baroni ko in un Olimpico desertoAl Grande Torino va in scena Torino Bologna, match valido per la giornata numero 25 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Questa sera, alle 18 va in scena un gioco di specc ... calcionews24.com Torino-Bologna, la MOVIOLA: sospetto mani di Sanabria, Lucumì e Buongiorno chiedono rigoriDi seguito la lista degli episodi da moviola in Torino-Bologna, gara di apertura della 35esima giornata di Serie A: Torino – Bologna venerdì 03/05 H.20.45 Sozza De Meo – Rocca Iv: Giua Var: Paterna ... calciomercato.com Fiorentina-Torino, moviola: Colombo "grazia" Comuzzo. C'era il rosso facebook Fiorentina-Torino, moviola: Colombo "grazia" Comuzzo. C'era il rosso x.com