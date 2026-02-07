Fiorentina rimonta illusoria contro il Torino I granata si prendono il pari nel recupero
La Fiorentina sotto di un gol, recupera nel secondo tempo e pareggia 2-2 contro il Torino. La squadra di casa segna con Solomon al 6’ e Kean al 12’, ma il Torino agguanta il pareggio con Maripan al 48’ del recupero. La partita si chiude con un punto a testa, dopo una rimonta che alla fine lascia l’amaro in bocca ai viola.
FIORENTINA-TORINO 2-2 MARCATORI: 26' pt Casadei (T), 6' st Solomon (F), 12' st Kean (F), 48' st Maripan (T). FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6.5; Dodo 4.5, Comuzzo 5.5, Pongracic 6, Parisi 6; Fagioli 6.5; Solomon 6.5 (38' st Ranieri sv.), Mandragora 6 (28' st Fabbian 6), Brescianini 6 (28' st Ndour 6), Gudmundsson 6 (3' st Harrison 7); Kean 6.5 (38' st Piccoli sv.). In panchina: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Balbo, Gosens, Fazzini. Allenatore: Vanoli 5.5. TORINO (3-5-2): Paleari 7; Marianucci 6, Maripan 6.5, Coco 5.5; Lazaro 6.5 (23' st Aboukhal 6), Gineitis 6, Casadei 7, Ilkhan 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
