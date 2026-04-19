Pareggio prezioso a Brescia e conferma della vetta della classifica

Sabato 18 aprile si è svolta la diciassettesima giornata del campionato nazionale di pallanuoto di serie B maschile al centro natatorio Mompiano. La partita ha visto affrontarsi la squadra di Padova e quella di Brescia Waterpolo. Il risultato finale ha decretato un pareggio, che ha permesso alla squadra di Padova di mantenere la prima posizione in classifica. La sfida si è conclusa con un equilibrio tra le due formazioni, senza variazioni di classifica.

Sabato 18 aprile, al centro natatorio Mompiano, si è disputata la diciassettesima giornata del campionato nazionale di pallanuoto di serie B maschile, che ha visto il CS Plebiscito Padova scendere in vasca contro Brescia Waterpolo. Il Plebiscito non riesce nell’impresa di espugnare Mompiano e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Trasferta a Brescia per una Pistoiese che punta alla vetta della classificaLa Pistoiese si prepara a una trasferta cruciale a Palazzolo sull’Oglio, domenica 8 febbraio alle 14. Juventus-Lazio 2-2: McKennie e Kalulu ribaltano il match nel finale, pareggio prezioso per i bianconeri in classifica.La Juventus ha strappato un pareggio per 2-2 contro la Lazio, in una partita giocata all’Allianz Stadium di Torino l’8 febbraio 2026.