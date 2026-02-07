Trasferta a Brescia per una Pistoiese che punta alla vetta della classifica

La Pistoiese si prepara a scendere in campo domani pomeriggio a Palazzolo sull’Oglio per una partita fondamentale. La squadra di mister Rossi punta a vincere per salire in classifica e avvicinarsi alle prime posizioni. La trasferta è importante, e i giocatori sono determinati a fare bene. La partita inizia alle 14, e i tifosi sperano in un risultato positivo.

La Pistoiese si prepara a una trasferta cruciale a Palazzolo sull’Oglio, domenica 8 febbraio alle 14.30, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in un campionato di Serie D, girone D, dove la vetta si fa sempre più accessibile. La squadra, guidata da Cristiano Lucarelli, arriva a questo scontro diretto forte di un recente successo contro la Piacenza, un risultato che ha riacceso le speranze di raggiungere il primato, attualmente occupato dal Desenzano con un margine di un punto sul Lentigione e di tre sulla stessa Pistoiese. La trasferta, dunque, non è solo una partita come le altre, ma un’opportunità per ridurre le distanze e sfruttare il confronto diretto tra le due squadre che si contendono il comando del girone.🔗 Leggi su Ameve.eu

I Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro il Casalnuovo, rafforzando la loro posizione in cima alla classifica.

Nel fine settimana torna la Serie A di basket, con partite che vedono Virtus Bologna impegnata a Venezia per mantenere la prima posizione e Brescia sfidare Derthona.

Il Brescia di nuovo in viaggio: a Novara l’obbligo è non sbagliareFebbraio, andiamo: è tempo di volare. È qui che si fa la classifica, è qui che si rifinisce una mentalità forgiata da tempi duri (infortuni seri) che han fatto uomini duri. L’Union Brescia che fin qui ... giornaledibrescia.it

Calcio serie C, il Brescia in dieci vince 0-2 a Gorgonzola e prende il secondo postoI biancazzurri di Corini conquistano con Crespi e Balestrero un importante successo in casa della Giana Erminio. e sorpassano il Lecco in classifica. quibrescia.it

Serie C, l’Union Brescia sfida in trasferta il Novara: la diretta x.com

Dopo l’esordio in trasferta sul difficile campo di Brescia, la squadra salentina si prepara alla sua prima gara casalinga nella prestigiosa fase di Pool Promozione facebook