Juventus-Lazio 2-2 | McKennie e Kalulu ribaltano il match nel finale pareggio prezioso per i bianconeri in classifica

La Juventus e la Lazio si sono divise la posta in palio con un 2-2 all’Allianz Stadium di Torino. McKennie e Kalulu hanno segnato nel finale, portando i bianconeri a un pareggio che vale oro in ottica classifica. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

La Juventus ha strappato un pareggio per 2-2 contro la Lazio, in una partita giocata all’Allianz Stadium di Torino l’8 febbraio 2026. La rimonta bianconera, firmata da McKennie e Kalulu nel finale di partita, ha evitato una sconfitta che sembrava ormai inevitabile, regalando un punto prezioso in classifica. Un match vibrante, ricco di colpi di scena, che ha visto la Juventus dimostrare carattere e determinazione nel ribaltare un risultato sfavorevole. La Lazio, infatti, era passata in vantaggio con Pedro nel primo tempo e aveva raddoppiato la sua lead all’inizio della ripresa con Isaksen, sembrando ipotecare la vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Juventus Lazio Juventus-Lazio 2-2: Kalulu salva i bianconeri al 96° con un pareggio emozionante e pieno di colpi di scena in Serie A. La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2 dopo un finale di gara da brividi. Juve Lazio 2-2 LIVE: pareggio di Kalulu nel finale di gara! La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2, con un finale al cardiopalma. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Juventus-Lazio 0-1 | La decide Visentin nel finale | #SerieAWomenscup Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; Highlights Serie A: Juventus-Lazio 2-2: gli highlights Video; Juve, cuore e...testa: Kalulu evita la sconfitta al 96', ma con la Lazio è solo 2-2. Le pagelle di Juventus-Lazio 2-2: Kalulu (7,5) evita la sconfitta ai bianconeri. Il Napoli è a +3 su SpallettiPareggio che vale oro. La Juventus stava per subire un duro colpo contro la Lazio. La salva Kalulu al 96', dopo un forcing finale di grande intensità. Una rimonta importantissima ... ilmattino.it Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: Provedel (8) il migliore, Locatelli (5) grave errore, Kalulu (7) decisivo, Pedro (8) eternoLazio beffata in extremis dalla Juventus. I biancocelesti, nella gara valida per la 24a giornata, si sono fatti rimontare due gol, sprecando la ghiotta occasione di tornare a casa con tre ... ilmessaggero.it Allianz, montagne russe: Juve-Lazio finisce 2-2 al fotofinish Novanta minuti che non concedono tregua. All’Allianz Stadium Juventus e Lazio si dividono la posta con un 2-2 carico di episodi e ribaltamenti, maturato solo nei secondi finali. La Lazio colpisce allo facebook Juventus-Lazio 2-2, Kalulu salva i bianconeri al 96’: rimonta e beffa all’Allianz x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.