Parco etnografico c’è il via libera al progetto

Tre giorni fa è stato dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per la creazione del Parco etnografico di villa Cerboni-Rambelli. Il documento approvato riguarda le modalità di realizzazione e i costi previsti per la realizzazione dell’area. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha confermato l’avvio dei lavori. Resta da definire il cronoprogramma e le risorse necessarie per l’intervento.

È stato approvato tre giorni fa, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del ‘ Parco etnografico di villa Cerboni-Rambelli ’. Dopo l’individuazione del bando regionale da cui attingere risorse – 300mila euro – per mettere in concreto l’intervento, dopo la ratifica del documento di fattibilità – nel dicembre 2023 – e del documento di indirizzo alla progettazione – nell’ottobre 2025 – finalmente la struttura commissariale ha affidato la progettazione dell’opera, e questa è stata depositata in comune il 31 marzo. Nel frattempo il comune di Ascoli, ente capofila del progetto, ha richiesto una proroga alla contrattualizzazione dei lavori, da fine gennaio a fine luglio 2026, mentre la Soprintendenza ha rilasciato il nulla osta ai lavori sui beni oggetto di tutela.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco etnografico, c’è il via libera al progetto Notizie correlate Rocca Priora. Parco regionale dei Castelli Romani. L’Ente Parco riattiva il progetto Tutela degli anfibiCronache Cittadine ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – A gennaio 2026 l’Ente Parco ha riattivato il progetto di tutela degli anfibi che annualmente... Camerota, via libera al risanamento del costone Mingardo: approvato il progettoLa Giunta comunale di Camerota ha approvato il progetto definitivo per il risanamento del costone roccioso del Mingardo, a monte della strada... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parco etnografico, c’è il via libera al progetto; Nowruz: una stagione di rinnovamento e festeggiamenti; Si corre tra i Castelli: 1000 iscritti A Manta e Verzuolo c’è l’Urban Trail. Addio degrado, c’è il parco urbano. Finita l’opera da tre milioni di euroDopo due anni e mezzo di lavori, è stato inaugurata la nuova vita di questa area verde ampia circa 89mila metri quadrati che dalla frazione di Sorgane, passando dietro la Pieve arriva fino al giardino ... lanazione.it Cittadella, il Parco c’è: Giochi, storia e ritrovo. Pronto entro marzoProsegue il cantiere Pnrr per la realizzazione del nuovo Parco Urbano della Cittadella a Pisa. Venerdì, durante un sopralluogo sul cantiere il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato ... lanazione.it Il Parco Storico Archeologico di Sant’Antioco vi invita a una giornata speciale tra gioco, tradizione e cultura! Lunedì 20 Aprile vi aspettano due appuntamenti imperdibili al Museo Etnografico: ARCHEOGAME Antioga e il vestito tradizionale Ore 09:3 - facebook.com facebook