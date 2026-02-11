Camerota via libera al risanamento del costone Mingardo | approvato il progetto

La Giunta comunale di Camerota ha dato il via libera al progetto definitivo per mettere in sicurezza il costone roccioso del Mingardo. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire a breve, per evitare eventuali frane o crolli sulla strada provinciale 562.

La Giunta comunale di Camerota ha approvato il progetto definitivo per il risanamento del costone roccioso del Mingardo, a monte della strada provinciale 562. Un intervento atteso, che punta a ridurre il rischio idrogeologico e a mettere in sicurezza uno dei collegamenti più importanti del.

