Rocca Priora Parco regionale dei Castelli Romani L’Ente Parco riattiva il progetto Tutela degli anfibi
A Rocca Priora, nel Parco regionale dei Castelli Romani, l’Ente Parco ha ripreso il progetto di tutela degli anfibi. Da gennaio 2026, si lavora di nuovo per proteggere queste specie, che ogni anno trovano rifugio nelle aree protette. L’obiettivo è mantenere in salute gli habitat e favorire il ripopolamento. La riattivazione arriva dopo un periodo di pausa, con l’intento di rafforzare le azioni di conservazione e sensibilizzare la comunità locale.
