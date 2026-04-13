Il Papa ha intrapreso il suo terzo viaggio apostolico in Africa, visitando diverse nazioni del continente. Durante questa missione, si è concentrato su temi legati alle crisi e ai conflitti presenti nella regione. Nel frattempo, il governo italiano ha inviato un messaggio di auguri ufficiale, sottolineando l’importanza di questa visita e il sostegno alle iniziative di pace promosse dal pontefice. La visita si inserisce in un quadro di impegno costante della Chiesa nel contesto africano.

Il Papa ha scelto l’Africa come terzo viaggio apostolico da quando è alla guida della Chiesa Cattolica. Dopo Turchia, Libano e Montecarlo, parte dall’Algeria il viaggio di Papa Leone XIV in Africa, una missione di dieci giorni tra Paesi segnati da crisi e conflitti, con un obiettivo chiaro: portare il messaggio di pace. Tra le tappe in programma ci sono Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Il 23 aprile il ritorno in Vaticano. Un viaggio di 10 giorni per Leone XIV. La visita del primo Pontefice nella Repubblica algerina a maggioranza islamica durerà fino a mercoledì e toccherà anche Annaba, l’antica Ippona di cui sant’Agostino fu vescovo. Il Vescovo di Roma si recherà poi nell’Africa subsahariana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone XIV in Africa tra crisi e conflitti: missione per la pace. Meloni: “Auguri dal Governo italiano”

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