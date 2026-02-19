Papa Leone XIV ad Assisi | il 6 agosto l’incontro con i giovani d’Europa al GO! Franciscan Youth Meeting

Papa Leone XIV visita Assisi il 6 agosto per incontrare i giovani europei durante il “GO! Franciscan Youth Meeting”. La motivazione dell’evento è il desiderio di rafforzare il legame tra i giovani e i valori francescani. L’iniziativa si svolgerà nel cuore della città, presso la Basilica di San Francesco, attirando partecipanti da diversi paesi. La presenza del Papa rappresenta un momento speciale di confronto e ispirazione. L’appuntamento promette di lasciare un segno nel cammino di fede e di solidarietà dei partecipanti.

Una notizia che riempie di entusiasmo il cammino verso l’estate 2026: il 6 agosto, Papa Leone XIV sarà ad Assisi per incontrare i giovani d’Europa in occasione del “GO! Franciscan Youth Meeting”. La conferma è arrivata dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 19 febbraio, che ha ufficializzato la presenza del Pontefice a Santa Maria degli Angeli. L’incontro rappresenta il momento culminante di un appuntamento che, dal 3 al 6 agosto 2026, porterà nella città serafica migliaia di ragazzi tra i 18 e i 33 anni provenienti da tutto il continente. Un evento promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Ordine dei Frati Minori, dall’ Ordine dei Frati Minori Cappuccini e dall’ Ordine dei Frati Minori Conventuali, in collaborazione con la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno e la Città di Assisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: Papa Leone XIV ad Assisi il 6 agostoIl Papa Leone XIV visiterà Assisi il 6 agosto, un evento annunciato dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

