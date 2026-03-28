Papa Leone XIV in visita a Monaco | il viaggio in elicottero e l’incontro con Alberto e Charlene

Papa Leone XIV ha visitato Monaco, viaggiando in elicottero per incontrare il Principe Alberto II e la Principessa Charlene. Durante la visita, il Papa ha partecipato a un incontro ufficiale con il sovrano e la consorte, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le discussioni. La visita si è svolta in giornata e si è conclusa con un breve saluto alla stampa locale.

In occasione dell’incontro con il Principe di Monaco Alberto II, Papa Leone XIV ha parlato ai fedeli rimarcando uno dei valori principali della fede cristiana: l’unione e l’altruismo messo a disposizione dei più deboli Papa Leone XIV è arrivato al Principato di Monaco tra la gioia dei fedeli e dei bambini che lo salutavano indossando un cappellino giallo con sopra il suo nome. L’arrivo dell’auto del pontefice al Palazzo del Principe è dovuto ad unincontro privato tra il Vescovo di Roma e Alberto II, che sarà poi susseguito da uno scambio di doni. Dal balcone del Palazzo del Principe, il Vicario di Cristo ha dichiarato alla comunità cattolica... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV in visita a Monaco: il viaggio in elicottero e l’incontro con Alberto e Charlene Articoli correlati Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicotteroPapa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Leggi anche: I ragazzi di SpaH in visita a Roma. L’incontro con Papa Leone XIV Contenuti e approfondimenti su Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone: l’ultima sorpresa di Francesco; Leone XIV: morte e dolore causati dalle guerre scandalo per la famiglia umana; Papa Leone XIV scrive a Popotus: Cari bambini, restituite ai più grandi la bellezza del mondo; Visita storica di Papa Leone XIV a Monaco, prima volta in quasi 500 anni. Papa Leone XIV oggi visita il Principato di Monaco: il programma della giornataVisita lampo del Pontefice, alla vigilia della Settimana Santa. Un viaggio, questo, che porta a compimento l’invito formulato dal Principe Alberto II di Monaco, in occasione dell’udienza in Vaticano ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Monaco: Difendere la vita dal concepimento alla fine naturaleDopo aver incontrato il Principe Alberto II, Papa Leone XIV ha raggiunto la Cattedrale dell’Immacolata Concezione per la celebrazione dell’Ora Media con la Comunità Cattolica. E’ questa la seconda tap ... acistampa.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/papa-leone-primo-viaggio-europa-oggi-principato-monaco-AIbrr3BC #PapaLeone #viaggio #IlSole24Ore - facebook.com facebook Papa Leone XIV è arrivato a Monaco alle 9:04 ora locale per una storica visita di un giorno in questa piccola ma profondamente cattolica nazione. Accompagniamo Papa Leone XIV con la nostra preghiera. x.com