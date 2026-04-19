Papa Leone XIV, durante un’omelia al santuario mariano di Muxima in Angola, ha rivolto un messaggio ai giovani invitandoli a impegnarsi per costruire un mondo migliore e a evitare conflitti e guerre. La sua voce si è rivolta principalmente alle nuove generazioni, sottolineando l'importanza di valori come la pace e la solidarietà. L’evento si è svolto di fronte a numerosi fedeli provenienti dalla regione.

MUXIMA - Papa Leone XIV, parlando al santuario mariano di Muxima, in Angola, affida ai giovani "un grande progetto: quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre più i cuori, le strutture e i programmi, per il bene di tutti". E poi: "È l'amore che deve trionfare, non la guerra!", conclude il pontefice. Papa Leone XIV dice dunque basta alle ingiustizie, alla miseria e alla disonestà.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Papa Leone XIV ai giovani: “Costruite un mondo migliore senza guerre”

Papa Leone XIV: I giovani hanno bisogno di modelli sani

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