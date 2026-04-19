Il Papa si rivolge ai giovani durante un’omelia al santuario mariano di Muxima, in Angola, invitandoli a impegnarsi nella costruzione di un mondo senza guerre. Nel suo discorso, sottolinea l’importanza di un grande progetto condiviso, rivolto a creare un futuro migliore. La visita papale si svolge in un contesto di attenzione religiosa e sociale, con il focus sulla pace e sulla solidarietà tra le generazioni.

Il Papa, parlando al santuario mariano di Muxima, in Angola, affida ai giovani "un grande progetto: quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre più i cuori, le strutture e i programmi, per il bene di tutti. È l'amore che deve trionfare, non la guerra!".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Papa ai giovani, 'costruite un mondo migliore senza guerre'

Papà soldati quando tornano dai loro figli #soldier

Notizie correlate

“Immaginate un mondo senza guerre”: il video del Papa manda in tilt i MAGA (e nei commenti succede di tutto)Un recente videomessaggio di Papa Leone XIV ha innescato una violenta ondata di polemiche sui social network, in particolare tra i sostenitori del...

Il Papa: «Il mondo è ferito da guerre e soprusi»«La creazione intera risplende oggi di nuova luce, dalla terra si leva un canto di lode, esulta di gioia il nostro cuore: Cristo è risorto dalla...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il Papa in Camerun, Sant’Egidio: Lo aspettavamo da tanto; Il Papa ai giovani del Camerun, rifiutate soprusi e violenze; Leone XIV ai giovani: La vocazione è un progetto di amore e di felicità; Leone XIV scrive ai giovani madrileni della Fiesta della Resurreción. Ci vediamo a Cibeles.

Il Papa ai giovani, 'costruite un mondo migliore senza guerre'Il Papa, parlando al santuario mariano di Muxima, in Angola, affida ai giovani un grande progetto: quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né ... ansa.it

Il Papa ai giovani del Camerun, rifiutate soprusi e violenzeIl Papa, nell'omelia della messa a Douala ha lanciato un messaggio ai giovani del Camerun: moltiplicate i vostri talenti con la fede, la tenacia, l'amicizia che vi animano. (ANSA) ... ansa.it

Dolci momenti con il Papa facebook

Prima della recita del #Rosario, Il #Papa si è fermato a pregare nella chiesetta del santuario di Mama #Muxima davanti alla statua della Madonna davanti alla quale ha deposto due corone di fiori © Vatican Media x.com