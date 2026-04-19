Domani sera, il Santuario di Mama Muxima in Angola ospiterà un evento in cui si rivolge un messaggio diretto alle giovani generazioni. L’attenzione è concentrata sulle speranze di un futuro privo di conflitti e sulla responsabilità di chi deve costruirlo. L’appuntamento si inserisce in un contesto di incontri ufficiali e discorsi pubblici, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un discorso di pace.

Il Santuario di Mama Muxima, nel cuore dell’Angola, diventa domani sera il palcoscenico di un appello rivolto alle nuove generazioni. Alle ore 20:48 di domani, 20 aprile 2026, Papa Leone XIV si confronterà con i giovani lasciando loro una missione ambiziosa: dare vita a una realtà globale più accogliente, priva di conflitti, disparità economiche e condotte disoneste. L’atmosfera che si respira in questo luogo di devozione mariana è carica di aspettativa per il messaggio che il Pontefice intende trasmettere. Secondo quanto riportato dalle fonti, la volontà del Santo Padre è quella di vedere i valori del Vangelo diventare il motore che orienta non solo le sensibilità individuali, ma anche l’organizzazione delle società e i programmi politici, affinché il benessere sia garantito a ogni essere umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa in Angola: il mandato ai giovani per un mondo senza guerre

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Leone XIV in Angola: il vostro popolo possiede tesori non vendibili, né derubabili; Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con Trump; Papa Leone XIV in Angola: un Paese ancora frammentato e una Chiesa punto di riferimento; Il Papa in Angola: Sull’Africa le mani di prepotenti interessi. La vita ridotta a merce di scambio.

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la Repubblica. . Migliaia di persone si sono radunate sulla spianata di Kilamba, in Angola, per ascoltare la grande messa all'aperto celebrata da Papa Leone XIV nel secondo giorno della sua visita nel Paese africano. facebook