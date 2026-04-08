Il Papa sventola la bandana di Cremona | un ponte tra fede e giovani

Mercoledì mattina in Piazza San Pietro, il Papa ha incontrato un gruppo di preadolescenti provenienti da Cremona, che si trovavano a Roma in occasione di un pellegrinaggio. Durante l’evento, il Pontefice ha sventolato una bandana con i colori di Cremona, creando un momento di condivisione tra fede e giovani. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di tranquillità e rispetto reciproco.

Papa Leone ha accolto, mercoledì mattina in Piazza San Pietro, un gruppo di preadolescenti cremonesi in pellegrinaggio a Roma. Il Pontefice ha accettato in dono una bandana arancione, simbolo della Federazione Oratori Cremonesi, sventolandola con un sorriso dalla papamobile. L’evento si è svolto poco prima dell’udienza papale. Il gesto ha colpito i partecipanti e l’intera Diocesi di Cremona, segnando il culmine di un viaggio che si conclude proprio oggi, mercoledì. Un mosaico territoriale tra fede e identità. Il gruppo dei giovani è guidato da educatori, catechisti e sacerdoti. La delegazione rappresenta un’ampia fetta del territorio diocesano, coinvolgendo 25 unità pastorali e parrocchie diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Papa sventola la bandana di Cremona: un ponte tra fede e giovani Cremona: Job Weeks 2026, il ponte tra giovani e lavoroIl Comune di Cremona ha annunciato il ritorno delle Job Weeks, un’iniziativa strutturata dall’Informagiovani per guidare i giovani verso... Roma chiama 400 studenti di Cremona: missione fede e incontro col PapaQuattrocento studenti delle scuole medie della Diocesi di Cremona sono partiti nella mattina di Pasquetta dalla stazione di Reggio Emilia per un...