Immaginate un mondo senza guerre | il video del Papa manda in tilt i MAGA e nei commenti succede di tutto

Un videomessaggio di Papa Leone XIV ha suscitato reazioni accese sui social network, soprattutto tra i sostenitori del movimento MAGA. Nei commenti si sono succedute discussioni animate e polemiche, mentre alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto. Il video, che invita a immaginare un mondo senza guerre, ha diviso gli utenti, generando un acceso scambio di opinioni e reazioni contrastanti online.

Un recente videomessaggio di Papa Leone XIV ha innescato una violenta ondata di polemiche sui social network, in particolare tra i sostenitori del movimento MAGA ( Make America Great Again ). Il Pontefice, originario di Chicago e noto per il suo stile comunicativo diretto, ha pubblicato una clip in formato verticale in cui invita i fedeli di tutto il mondo a pregare per il disarmo e a immaginare un futuro privo di conflitti. Il messaggio giunge in un momento di estrema tensione geopolitica, seguendo di pochi giorni gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. Nel video, diffuso attraverso i canali ufficiali del Vaticano, Leone XIV pone una domanda retorica agli spettatori: " Riuscite a immaginare come sarebbe un mondo senza guerre? ".