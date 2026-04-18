Natasha Stefanenko | Papà aveva una malattia rara è morto il 28 marzo Mentre meditavo l'ho visto come una luce

L'attrice è stata ospite di un programma televisivo il 18 aprile e ha condiviso di aver perso suo padre il 28 marzo scorso a causa di una malattia rara. Durante l'intervista ha ricordato che, mentre meditava, ha avuto una percezione visiva come di una luce. La sua testimonianza si è concentrata su questo momento di riflessione e sul ricordo del genitore.

Natasha Stefanenko è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 18 aprile. L'attrice racconta di aver perso suo padre, lo scorso 28 marzo, a seguito di una malattia rara. Durante una meditazione, prima che lui la lasciasse per sempre, la showgirl racconta di aver vissuto un'esperienza potentissima.🔗 Leggi su Fanpage.it

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