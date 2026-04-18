Melania ha un patto con Zampolli perché teme che lui parli | le rivelazioni di Amanda Ungaro a Report sull’ombra di Epstein

Durante un servizio televisivo, una testimone ha dichiarato che una donna sarebbe in accordo con un uomo d’affari per impedire che vengano divulgate informazioni delicate sulla sua vita passata a New York. La testimonianza si inserisce in un contesto di indagini e rivelazioni legate a figure coinvolte in attività controverse. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente queste affermazioni, che sono state riportate in un approfondimento televisivo.

Melania Trump sarebbe legata a Paolo Zampolli da un accordo di protezione per evitare che emergano verità scomode sul suo passato a New York. È questa la tesi di Amanda Ungaro, ex modella brasiliana e per due decenni compagna dell’imprenditore italiano, intervistata da Sacha Biazzo per la puntata di Report in onda domenica 19 su Rai 3. Secondo Ungaro, il ruolo di Zampolli nella vita dei Trump sarebbe molto diverso da quello ufficiale. «Lui non è vicino a Trump, è vicino a Melania. Chiaro? I l suo rapporto con Trump passa attraverso Melania », spiega l’ex modella, sposata e divorziata con Paolo Zampolli e poi deportata dall’Ice fuori dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Open.online

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