Paola Iezzi è intervenuta a Verissimo per parlare della sua vita attuale, condividendo alcune scelte che ha definito difficili. Nel corso dell'intervista ha spiegato di essere innamorata e felice, e ha raccontato di sentirsi realizzata, affermando di essere diventata la persona che desiderava essere. La cantante ha anche affrontato il tema della mancanza di figli nella sua vita, spiegando le ragioni di questa decisione.

Paola Iezzi è in una bella fase della sua vita. Si sente realizzata e, di fatto, ha la sensazione d’essere finalmente divenuta la persona che desiderava essere. È stato un lungo percorso, che l’ha vista passare attraverso fasi complesse. Il grande successo, poi la crisi artistica e privata con Chiara, e la realtà del disturbo alimentare vissuto. Non è mai stato un problema gigantesco, ha spiegato, ma di certo si rifugiava nel cibo per compensare determinate mancanze e ansie. Oggi la sua realtà è ben diversa, dal rilancio con Sanremo a X Factor. In questo lungo cammino, però, ciò che non è mai mancato è l’amore. Il suo Paolo è al suo fianco infatti da quasi 20 anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Iezzi innamorata e felice, a Verissimo le sue scelte difficili: “Perché non ho avuto figli”

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