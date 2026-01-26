Antonella Elia | Ho abortito non me lo perdonerò mai Quando volevo un figlio l' ho perso | è il karma

Antonella Elia ha condiviso pubblicamente di aver subito un aborto spontaneo all’età di 26 anni, esprimendo rammarico per quella scelta e definendola un’esperienza difficile da perdonare. La sua testimonianza, rilasciata durante una puntata di La volta buona, evidenzia il peso emotivo di un evento personale e il senso di karma che ancora oggi la accompagna. Un racconto che invita a riflettere sulle implicazioni emotive delle decisioni sulla maternità.

"Quando avevo 26 anni ho scelto di abortire. Non mi perdonerò mai". Antonella Elia, ospite a La volta buona nella puntata di lunedì 26 gennaio, racconta una decisione presa quando aveva 26 anni e di cui poi, nel proseguio della vita, si è pentita. "Ritengo che l'aborto sia un peccato, si toglie la vita ad un essere che sta per nascere. È un essere vivente, sin da subito, che deve nascere. È un atto di egoismo mostruoso decidere di abortire perché 'è troppo presto' o non si è in grado di essere madre. Ci sono situazioni in cui far nascere un figlio è difficile, ma non era quello il mio caso: avevo 26 anni, un fidanzato, potevo farlo", dice Antonella Elia nel salotto di Caterina Balivo.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su antonella elia

Antonella Elia ha condiviso pubblicamente il suo dolore riguardo all’esperienza di un aborto, definendolo un gesto che considera un atto di egoismo.

Pierdavide Carone condivide il suo percorso di vita, segnato da sfide personali e professionali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su antonella elia

Argomenti discussi: Antonella Elia: Non mi perdonerò mai per aver abortito, è stato egoismo mostruoso.

Antonella Elia: «Non c’è perdono per l’aborto, un atto di egoismo mostruoso. A 26 anni ho abortito, una macchia che mi porterò sempre dietro»Nel salotto di La volta buona arriva una delle testimonianze più intime e controverse di Antonella Elia. Sceglie di raccontare ... msn.com

Antonella Elia: Non mi perdonerò mai per aver abortito, è stato un atto di egoismo mostruosoLa showgirl Antonella Elia si apre sul tema delicato dell'aborto durante il programma 'La volta buona' condotto da Caterina Balivo su Rai1 ... fanpage.it

#ValeriaMarini su #AntonellaElia: "L'ho querelata. Mi ha anche messo le mani addosso" La Marini ospite oggi da #MonicaSetta a "#StoriealBivio", come riporta #Biccy, ha raccontato di aver querelato Antonella Elia ma non solo per le parole dette su di lei a Bel - facebook.com facebook