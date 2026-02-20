Dove Cameron rivela i dettagli del matrimonio con Damiano David | Sarà un grande matrimonio in Italia

Dove Cameron ha annunciato il suo imminente matrimonio con Damiano David, cantante dei Måneskin, spiegando che l’evento si terrà in Italia. La star del cinema ha mostrato entusiasmo nel parlare della location, che sarà in una città storica del Nord. Cameron ha anche condiviso alcuni dettagli su come immagina il giorno speciale, promettendo un matrimonio memorabile. La coppia si prepara quindi a vivere questa grande giornata nel nostro Paese.

Dove Cameron ha condiviso con i suoi fan i dettagli sul matrimonio con Damiano David, cantante dei Måneskin. Durante un'intervista a Entertainment Tonight, l'attrice ha raccontato che le nozze si terranno in Italia, paese d'origine di Damiano. "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia.

