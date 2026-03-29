Ferito da un colpo di proiettile 46enne si presenta in ospedale nella notte | indagini in corso

Nella notte, un uomo di 46 anni, residente in una zona rurale tra Adrano e Centuripe, si è recato al pronto soccorso con ferite al braccio e al torace, entrambe attribuite a un colpo d’arma da fuoco. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. L’uomo non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Potrebbe trattarsi di un'intimidazione a mano armata: l'uomo non ha reso dichiarazioni ai carabinieri, intervenuti su segnalazione dei medici Un 46enne che vive in un casolare di campagna tra Adrano e Centuripe si è presentato, ieri sera, nel pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla con una ferita al braccio e al torace riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco. I medici, come da prassi, dopo averlo medicato hanno dato notizia del fatto ai carabinieri della compagnia di Paternò, che sono intervenuti sul posto per ascoltare la sua testimonianza. Tuttavia, come confermato dal comando provinciale etneo, l'uomo non avrebbe reso alcuna dichiarazione, chiudendosi in un assoluto silenzio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ferito da un colpo di proiettile, 46enne si presenta in ospedale nella notte: indagini in corso Articoli correlati Leggi anche: Auto investe pedone e si dà alla fuga, 46enne finisce in ospedale: indagini in corso Roma: si presenta in ospedale ferito da colpo arma da fuoco ma viene arrestato, in casa 5 ordigniUn uomo si è presentato al pronto soccorso Grassi di Ostia con una ferita di arma da fuoco alla gamba destra, affermando di essersela procurata... Tutti gli aggiornamenti su Ferito da un colpo di proiettile 46enne... Temi più discussi: Clochard ferito da un colpo di pistola in via Vittorio Emanuele; Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi; Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua azienda; Ferito da un colpo di arma da fuoco a Moncalieri. Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua aziendaL’episodio nella serata di ieri a Soleto. La vittima, di 38 anni, è riuscita a raggiungere autonomamente l’ospedale di Galatina, dove gli è stata riscontrata una ferita all’altezza della coscia, non g ... lecceprima.it Uomo ferito da un colpo di arma da fuoco, soccorso in strada a Moncalieri: le sue condizioniIl 118 di Azienda Zero è intervenuto a Moncalieri in corso Roma dove ha soccorso in strada, all'altezza del civico 40 (dove c'è il supermercato Md), un uomo ferito a un braccio da un colpo di arma da ... torinotoday.it Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Prima Porta Momenti di tensione nel quadrante nord della Capitale, dove un episodio violento ha scosso la tranquillità della zona. In via di Valle Muricana, nel parcheggio dell’ufficio postale di Prima Porta, un uomo è rima - facebook.com facebook Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: "Volevano rapinarmi" ift.tt/0cuzHlv x.com