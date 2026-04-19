Panathinaikos-Olympiacos | tutto sul derby greco e i dati live

Oggi si gioca un importante derby nella capitale greca, con il Panathinaikos che ospita l’Olympiacos nell’Apostolos Nikolaidis Stadium. La partita si disputa domenica 19 aprile 2026, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione nella Stoiximan Super League. Sono disponibili dati live e aggiornamenti sul match, che si preannuncia acceso e ricco di emozioni.

L’atmosfera si scalda nell’Apostolos Nikolaidis Stadium di Atene, dove oggi, domenica 19 aprile 2026, il Panathinaikos FC ospita l’Olympiacos FC per un derby che promette di infiammare la Stoiximan Super League. L’appuntamento, fissato per le ore 18:00 UTC, vede le due storiche rivali affrontarsi nel Championship Round, con una tensione palpabile che circonda ogni dettaglio tecnico e tattico della sfida. Statistiche e precedenti tra le due sfide greche. Analizzando i numeri che precedono questo scontro, emerge come le due formazioni si siano affrontate quattro volte durante l’ultima stagione calcistica. La competizione odierna non riguarda solo la classifica, ma anche il prestigio derivante dal dominio sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panathinaikos-Olympiacos: tutto sul derby greco e i dati live Panathinaikos - Olympiacos 94-101 | Full Highlights | GBL Round 23 | 30.03.2026 Notizie correlate Olympiacos vince il derby e continua il suo cammino europeo: Panathinaikos sconfittoIl confronto tra olympiacos e panathinaikos continua a scrivere capitoli di una rivalità storica nell’EuroLeague. Olympiacos-Panathinaikos, assenti Vezenkov e Walkup: Monte Morris in dubbioSi avvicina un confronto di rilievo al SEF tra Olympiacos e Panathinaikos AKTOR, in programma venerdì 6 marzo alle ore 21. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ultimo Round (giovedì), Olympiacos blinda il 1° posto. Real e Fener attendono; L’Olimpia chiude la sua EuroLeague al Pireo; Olympiacos, stangata per Tyrique Jones: squalifica senza precedenti nel campionato greco; Panathinaikos Eurolega 2025-26: squadra, contratti e mercato. Panathinaikos-Olympiacos, il derby degli eterni nemici: bacheche a confrontoI biancorossi sono il club più titolato del calcio greco con vittorie che ne fanno l'assoluta padrona dell'Ellade, i Trifogli subito dietro ma ben distanti ... msn.com Panathinaikos vs Olympiacos: espulsione per Nunn e DorseyChe si giochi in Eurolega o nei tornei nazionali, il derby di Atene accende sempre scintille, e anche stavolta all’OAKA non è mancata la tensione. Al centro della scena sono finiti ... pianetabasket.com EuroLeague condanna le spese di Panathinaikos, Olympiacos, Hapoel e Efes: "Così non si può fare" x.com Pallavolo Grecia - Un grande prestazione di Luca Spirito (MVP) guida il Panathinaikos in finale eliminando i rivali di sempre dell'Olympiacos https://www.ivolleymagazine.it/2026/04/03/pallavolo-grecia-un-grande-prestazione-di-luca-spirito-mvp-guida-il-panat facebook